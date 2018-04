Leandro Damião faz exames e fica perto de assinar com o Flamengo

O atacante Leandro Damião ficou mais perto do Flamengo, nesta terça-feira, ao realizar exames físicos. De volta ao Brasil após passagem discreta pelo Betis, da Espanha, o jogador deve oficializar seu acerto com o time carioca nesta quarta-feira.

Damião desembarcou no Rio de Janeiro na noite de segunda-feira com o objetivo de acertar com o Flamengo. Em entrevista no Aeroporto Internacional do Galeão, ele já falou como se fosse jogador do time rubro-negro. "Estou chegando para fazer os exames. Estou muito feliz pela oportunidade. O torcedor vai ver um jogador com muita garra, querendo dar a volta por cima", disse o jogador de 26 anos.

Os exames médicos e físicos eram importantes para o clube carioca porque Damião disputou apenas três partidas com a camisa do Betis nos seis meses em que jogou na Espanha. O jogador pertence ao Santos e deve acertar um empréstimo por um ano.

Enquanto Damião fazia os testes, Paolo Guerrero, seu concorrente direto por uma vaga no ataque rubro-negro, se destacava no coletivo comandado pelo interino Zé Ricardo. Na atividade que contou com reservas e até juniores, o atacante peruano marcou os dois gols da vitória da sua equipe, que vestia colete.

Os titulares não participaram do coletivo. Guerrero entrou em campo porque ficou de fora da partida contra o Atlético-MG, por suspensão.