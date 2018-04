Leandro Damião pode fazer sua estreia pelo Santos contra o Corinthians

SANTOS - A estreia de Leandro Damião ficou para o clássico contra o Corinthians, quarta-feira, na Vila Belmiro. Como o fundo de investimentos inglês Doyen Sports não enviou na quinta-feira o dinheiro da segunda das quatro parcelas dos R$ 42 milhões referentes à aquisição do jogador, o Santos não teve como pagar o Internacional e registrar o contrato na CBF.

Mesmo sem Damião, o Santos vai ter um time mais forte no jogo deste sábado, com Cícero e Arouca no meio de campo. Oswaldo quer muito que Cícero jogue, mas que a decisão será do volante. "Ele tem proposta e tomara que resolva sua situação e permaneça no clube", afirmou o treinador.

Para a direção do clube, a escalação de Cícero na terceira rodada do Paulistão fica a critério do técnico. "Ele tem mais um ano de contrato e não pode se recusar a jogar. Se isso acontecer, será punido", ameaça um dos integrantes do Comitê de Gestão.

REFORÇOS

Rildo, 24 anos, foi contratado ontem. O atacante vem da Ponte Preta por empréstimo até o fim do ano. Outro reforço é Lucas Lima, comprado do Internacional por R$ 5 milhões pelo Doyen Sports. O meia é um dos candidatos à vaga de Montillo.