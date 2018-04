Leandro destaca liderança do zagueiro Lúcio no grupo do Palmeiras

SÃO PAULO - Lúcio vai fazer nesta quinta-feira o primeiro jogo pelo Palmeiras e mesmo antes da estreia, já exerce papel de líder no elenco. Com 35 anos e três Copas do Mundo no currículo, o zagueiro é uma espécie de conselheiro para os mais jovens, como Leandro, que nesta quarta-feira, destacou o papel do jogador no grupo.

"Ele é um grande exemplo para todos, como pessoa e como jogador", disse. "Ele está bem tranquilo (para a estreia), confiante e estamos certos que ele vai ajudar muito a nossa equipe", disse o atacante Leandro, que ficará no banco de reservas na partida contra o Comercial, em Ribeirão Preto, que marca o primeiro jogo de Lúcio pelo clube.

O atacante de 20 anos disse ter conversado bastante com Lúcio ao longo da pré-temporada, em Itu, e contou ter com o zagueiro uma relação de aprendizado semelhante à estabelecida quando jogou no Grêmio com o meia Zé Roberto. Sobre os dois veteranos, aliás, Leandro contou que ambos apresentam em comum a religiosidade.