Leandro deve ganhar lugar de Dodô Ano novo, vida nova. Todos esperavam que, depois de um segundo semestre apagado, o atacante Dodô voltasse a brilhar, a fazer gols, a se desdobrar em campo. Mas passou em branco, neste domingo, diante do Mogi Mirim, e esgotou a paciência do torcedor. A má atuação pode lhe custar, já no início do ano, a posição de titular do ataque palmeirense. Principalmente após o gol que Leandro marcou, em plena estréia. Foi o suficiente para que ganhasse a confiança da comissão técnica e da torcida. É possível, assim, que já inicie entre os titulares o jogo de quarta-feira, contra a Ponte Preta, em Campinas, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. ?Foi uma grande estréia, fazendo gol e ajudando a equipe a vencer", comentou o atacante, eufórico. ?Agora, precisamos continuar trabalhando duro." Leandro assinou contrato de apenas três meses com o Palmeiras e, por isso, encara cada partida como uma decisão. Só fazendo gols e jogando bem terá o vínculo renovado para o Campeonato Brasileiro. O goleiro Marcos, melhor em campo, disse que a equipe ?tem muitos defeitos", mas acredita que, com o tempo, o Palmeiras vai se entrosar e fazer boas partidas. ?Tenho certeza de que o time será bem diferente daquele que disputou o Brasileiro." O técnico Jair Picerni elogiou a força de vontade do grupo, mas afirmou que muita coisa precisa melhorar.