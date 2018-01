Leandro deve sair do São Paulo Os dirigentes do São Paulo não escondem: querem se livrar do atacante Leandro. Contratado em junho para ser uma opção ofensiva do técnico Oswaldo de Oliveira, em razão de sua velocidade, o jogador foi um fiasco. Só marcou dois gols. Seu contrato vai até agosto de 2003. Marcelo Portugal Gouvêa, presidente do clube, avisa. ?Não dá para negar que o Leandro não agradou. Se ele conversar conosco e achar que não vai conseguir ser titular, vamos facilitar sua saída?, afirma. Passando férias no litoral norte, Leandro não gostou ao ser informado do interesse dos dirigentes são-paulinos em despachá-lo. ?Quero continuar no São Paulo. Tive poucas oportunidades no time titular e sei que posso render muito mais. Ninguém do clube me procurou e pretendo cumprir meu contrato até o fim.? A Portuguesa quer Leandro de volta. O atacante não disfarça: quer distância do Canindé. ?Não estava sabendo do interesse da Portuguesa. No momento, estou curtindo minhas férias. Depois, quero provar que posso jogar no São Paulo.? A contratação do lateral-esquerdo Fabiano, do Atlético Paranaense, deverá ser definida até esta sexta-feira. A negociação será concretizada com Juan Figer, empresário do jogador, que foi à Espanha acompanhar o amistoso Real Madrid e ?Seleção do Resto do Mundo?, disputado nesta quarta-feira. O zagueiro Dininho, do São Caetano, será o próximo alvo da diretoria do São Paulo. O jogador foi indicado pelo técnico Oswaldo de Oliveira.