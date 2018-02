Leandro deve voltar ao Flu contra Ponte O atacante Leandro deve retornar ao Fluminense no jogo deste domingo contra a Ponte Preta, em Volta Redonda. Recuperado de contusão, ele participou do treino-tático desta sexta-feira e, após a atividade, ainda correu em torno do campo do estádio Raulino de Oliveira. ?Nos dias em que fiquei me tratando, recebi o apoio dos torcedores no clube e pelas ruas. Quero retribuir a tudo isso?, declarou Leandro, animado com a possibilidade de voltar a entrar em campo vestindo a camisa tricolor. O técnico Abel Braga disse que vai conversar com o jogador antes de escalá-lo. ?Se ele achar que está bem fisicamente, vai para o jogo. Caso contrário, é melhor poupá-lo?, afirmou. Saída ? Badalado como um dos jogadores de maior talento das categorias de base do Fluminense, o meia Toró não pertence mais ao clube. Ele não renovou seu contrato, que se encerra na segunda-feira, e deve acertar nos próximos dias a transferência para o Flamengo.