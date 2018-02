Leandro diz que é preciso ter coração para vencer Hugo abriu o placar, Alex Silva fez o outro, Souza participou dos dois gols, mas quem roubou a cena na noite deste sábado, no Pacaembu, foi o atacante Leandro, o Guerreiro, segundo a torcida. O jogador foi o destaque na vitória por 2 a 0 pra cima do Juventus, que colocou o time tricolor momentaneamente na liderança do Campeonato Paulista, agora com 27 pontos. ?Futebol é isso. O momento em que eu deixar de acreditar não sirvo mais para o São Paulo?, disse o camisa 9, que conseguiu até calar as vaias que o time recebeu em alguns momentos ao longo do segundo tempo. ?Hoje, para se ganhar não é só técnica, nem só tocar a bola. Também é preciso colocar algo a mais, como o coração. Estou feliz pelo bom trabalho?, emendou o ex-corintiano, que já sabe muito bem o que fazer neste domingo de folga. ?Agora, vamos secar (o Santos).? O Santos iniciou a rodada na liderança do Paulistão, com 25 pontos, um mais do que o próprio São Paulo. Para assumir a ponta ao final da rodada, os são-paulinos precisam torcer por uma vitória do Paulista, que visita a equipe santista, ou por pelo menos um empate.