Leandro diz que não é salvador da pátria ?Não sou o salvador da pátria, não faço maravilhas." Assim, o meia-atacante Leandro reagiu após a declaração do técnico Geninho de que o problema do time está no meio-campo, da falta de um armador, e que sua volta seria fundamental para o time voltar a vencer - vem de duas derrotas. "Fico feliz por ter meu trabalho reconhecido, saber que faço falta e sou importante, mas a responsabilidade tem de ser dividida com todos", afirmou Leandro, de volta após cumprir suspensão contra o São Paulo, a segunda neste Brasileiro. Boa parte dos seis cartões amarelos recebidos veio por causa de reclamações com os árbitros. Para acabar com isso, está mantendo conversas com membros da comissão técnica e recebendo conselhos da esposa Juliana, grávida de 2 meses e do pai Ezequiel. Sobre os possíveis problemas do meio-de-campo do Corinthians, detectados por Geninho, Leandro define a falta de cadência no jogo como fator principal. "Não podemos perder nossa principal característica. É preciso da mesma paciência que tivemos contra Juventude (3 a 0) e Vitória (4 a 0)." Enquanto Leandro consegue detectar erros, Renato, de prontidão para poder ajudar, não encontra defeitos. "Não estamos carentes de armador, temos jogadores de nível", disse. "Esta polêmica só surgiu por causa das duas derrotas." Espera, porém, ganhar chance de Geninho. "Tive chance com o Parreira (Carlos Alberto, ex-treinador) na função de armar, e pude colaborar." Ao dizer que o Corinthians carece de substituto de Vampeta, Geninho deixou Fabrício (vem atuando no lugar do titular), preocupado. O volante está com medo de perder a posição. Para que isso não aconteça, promete mudar seu estilo. "Estas críticas foram diretas a mim, vou começar jogar bem mais avançado."