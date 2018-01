Leandro, do Goiás, vai para o Flu A diretoria do Fluminense contratou nesta sexta-feira o atacante Leandro, ex-Goiás, atendendo a um pedido do técnico Abel Braga, que estava preocupado com a escassez de jogadores para a posição. O jogador, que marcou 14 gols pela equipe goiana no último Campeonato Brasileiro, ficará por empréstimo no Tricolor até agosto de 2006. Revelado nas categorias de base do Corinthians, Leandro tem os direitos federativos pertencentes ao Lokomotiv de Moscou, da Rússia, a quem o Fluminense terá de pagar US$ 400 mil pela negociação. Ele vai se apresentar segunda-feira ao treinador tricolor na Granja Comary, em Teresópolis, local da pré-temporada da equipe. "Ele é um jogador de muita movimentação e de velocidade. Cai pelo lado direito e esquerdo do campo e fez muitos gols no Brasileiro de 2004. O Leandro vai ser importante também pela sua experiência", declarou Abel Braga.