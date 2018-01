Leandro Donizete rebate 'crítica' de Levir: 'Não é bom técnico'

O técnico Levir Culpi e o volante Leandro Donizete "trocaram farpas" na imprensa nos últimos dias, mas tudo não passou de uma brincadeira. Com o bom humor que lhe é característico, o treinador do Atlético-MG "criticou" o jogador, chamando-o de "grosso" e "caneleiro". Nesta terça-feira, foi a vez do atleta ir à forra.

"Não gostei não (das declarações de Levir), ele me chamou de grosso. Ele também não é bom treinador. Não gosto dele como treinador. Eu estou brincando... O que importa é que somos dois vencedores. Sei da minha qualidade", declarou Leandro Donizete (veja a declaração do volante na marca dos dois minutos no vídeo abaixo)

Em meio ao clima bom no Atlético-MG, o volante garantiu ter levado na brincadeira as palavras de Levir, que, na verdade, o elogiou bastante. Foi também uma oportunidade para o jogador falar sobre a fama de "caneleiro". "Ganhei tudo que ganhei dando canelada, trombando em todo mundo. Vou continuar porque assim está dando certo."

Descontração à parte, Leandro Donizete falou sério quando o assunto foi o confronto desta quarta-feira diante do Figueirense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de empatar por 1 a 1 em casa, o time mineiro precisa vencer em Florianópolis - ou empatar por pelo menos 2 a 2 - para avançar.

"Temos 90 minutos para fazer o gol. A gente precisa do resultado, mas não pode sair que nem louco para cima do Figueirense. Vamos com cautela, bem postados, que as jogadas e os gols vão sair naturalmente", analisou o jogador. "A gente jogou duas vezes aqui, eles vieram bem fechados, na retranca, com um contra-ataque muito rápido, muito forte. Se defendem muito bem. Vamos tentar neutralizar esse contra-ataque e procurar fazer um gol no começo para que eles precisem sair para o jogo."