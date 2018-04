Leandro Donizete comemora renovação com Atlético-MG

Formalizando o acerto feito dois dias antes, o volante Leandro Donizete assinou nesta quinta-feira a renovação do seu contrato com o Atlético-MG. "Estou feliz demais porque sabia que a minha história aqui não tinha acabado", afirmou o jogador de 32 anos, após prorrogar o vínculo por mais duas temporadas, até o final de 2016.

"Temos um ano de 2015 muito importante agora, novamente com Libertadores, e o grupo esta fechado para a gente ter mais conquistas. Estou muito feliz de ter mais dois anos com o Galo", disse o volante, que está no clube mineiro desde o fim de 2011, período em que conquistou cinco títulos (Libertadores, Copa do Brasil, Recopa e dois do Campeonato Mineiro).

"Os títulos, a Libertadores, a Copa do Brasil, do jeito que foram, sofridos, com grandes viradas, fico feliz demais por fazer parte desta historia e, mais ainda, por ter renovado", contou Leandro Donizete, que prevê ainda mais conquistas para a próxima temporada. "Imagino que seja ainda melhor que 2014. Vamos brigar pela Libertadores."