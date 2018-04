Leandro Donizete comemora volta ao Atlético-MG com gol: 'Passou a fase ruim'

O volante Leandro Donizete retornou ao time do Atlético Mineiro após quatro partidas por conta de uma lesão muscular. E o jogador responsável pela marcação no meio de campo foi quem marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o líder Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Passou aquela fase ruim, estamos crescendo na competição na hora certa. Estou muito feliz pela volta ao time e pelo gol. Tive uma boa postura em campo, o time todo esteve bem e merecemos os três pontos", comemorou Leandro Donizete.

O gol do volante de quebra garantiu a primeira vitória do Atlético fora de Belo Horizonte neste Brasileirão. O time mineiro só havia vencido como visitante o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Por isso, o técnico Marcelo Oliveira destacou a importância de continuar somando pontos fora. "É importante buscar resultados fora. Ainda mais quando é em cima de um concorrente direto. Tem um valor ainda maior. Nos aproximamos do líder. Isso é importante. Mas é apenas um jogo. Tem muito campeonato", observou.

Com o triunfo, o Atlético foi a 26 pontos e ocupa a quinta colocação, agora a seis pontos de distância do Palmeiras, que permanece na liderança. Na próxima rodada, o time mineiro encara o Santa Cruz, no sábado, às 21 horas, no estádio Independência.

Marcelo Oliveira disse que ainda não sabe se repetirá a escalação na próxima rodada. Mas admitiu que gostou da formação com três volantes: Rafael Carioca, Leandro Donizete e Lucas Cândido. "Conseguimos controlar o jogo. O Cândido fez bem seu papel. Foi uma boa atuação. É uma formação que podemos utilizar em algum momento, porque aí temos Fred e Robinho mais soltos", analisou.