Leandro é hostilizado pela torcida A saída de Leandro da equipe agradaria à maior parte da torcida corintiana, que já mostrou que não morre de amores por ele. Neste sábado, quando ele foi trocado por Renato, mais uma vez foi vaiado ao sair de campo. Geninho reconhece que Leandro não está agradando. "Já percebi que os torcedores estão pegando no pé do Leandro. Até conversei com ele sobre isso. Só posso dizer que ele é um jogador muito aplicado taticamente, que está me ajudando muito", afirma o treinador.