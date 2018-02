Leandro e Martinez são apresentados pelo Palmeiras O Palmeiras apresentou na tarde desta terça-feira seus dois reforços mais recentes: o volante Martinez, de 26 anos, e o lateral-esquerdo Leandro, de 27 anos, ambos contratados na troca com o Cruzeiro pelo meia-atacante Marcinho. Os dois, porém, não sabem se terão condições de estrear no time alviverde no dia 18, contra o Paulista, no Estádio Palestra Itália. "Tenho uma semana a menos que o pessoal que está aqui, vou falar com o preparador físico e ver minha situação", disse Leandro. Martinez não quis arriscar também sobre sua condições. "Não sei como estou, quero ver nos treinos. Se não estiver 100% não jogo. Quero estar bem", afirmou, em entrevista coletiva. Os dois novos jogadores do time alviverde eram sonhos antigos. Em 2002, Leandro, quando ainda estava no Vitória-BA, e Martinez, quando defendia o Guarani, já haviam sido sondados pela diretoria do Palmeiras. Na época, porém, o Cruzeiro levou a melhor e contratou ambos. Sonho, aliás, que Martinez diz também estar realizando. "Sempre foi um sonho de criança jogar num time grande de São Paulo. Desde o Guarani pensava nisso. Joguei no Inter e no Cruzeiro, e finalmente estou realizando este sonho." Leandro aposta que o entrosamento com o companheiro será a vantagem dos dois na disputa por uma vaga no time titular de Caio Júnior. "Nos conhecemos bem desde 2002, o Martinez é um craque. Esperamos nos dar bem aqui no Palmeiras." Assim que se apresentaram ao novo clube, os dois assinaram contrato. O de Martinez é de dois anos, com 50% de sua multa sendo do Palmeiras e os outros 50% do Cruzeiro. Leandro assinou contrato de um ano (está emprestado pelo Porto), com a condição no futuro em caso de negociação o valor sendo dividido em 75% para o time português e 25% para o Cruzeiro. Já Marcinho assinou com o time mineiro por 2 anos, ficando metade da multa contratual para o time paulista e metade com o Cruzeiro. Agora, a diretoria espera acertar com Cristiano e Gustavo, ambos do Paraná.