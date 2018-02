Leandro é o novo capitão do Fluminense O reconhecimento do volante Marcão e do zagueiro Antônio Carlos à garra e à aplicação tática do atacante Leandro na goleada sobre o Botafogo, por 4 a 0, levou o técnico do Fluminense, Abel Braga, a homenageá-lo hoje com a braçadeira de capitão no jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Esportivo, quinta-feira, no Maracanã. A equipe carioca pode perder por 1 a 0, para se classificar às oitavas-de-final do torneio. "O Leandro se esforçou até seu limite físico. Não poupou nenhuma energia. É uma homenagem ao jogador que se doa ao grupo", declarou o treinador, que somente mudou de semblante ao falar sobre as dificuldades de se repetir a escalação por causa das sucessivas contusões no elenco. Tuta e Preto Casagrande, machucados, receberão a companhia do volante Diego e do atacante Rodrigo Tiuí, ambos com dores na coxa esquerda. No caso de Diego, foi detectado um estiramento leve, segundo os médicos do clube, que o afastará dos gramados por 15 dias. Marquinho e Alex disputam a posição ao lado de Leandro. Maicon deve ganhar uma vaga no meio-de-campo. "Não queria mexer na equipe, ainda mais depois de uma boa atuação. Mas vou ser obrigado", desabafou Abel Braga, lembrando aos jogadores que, apesar da goleada na rodada passada na Taça Rio e a boa vantagem no jogo de volta da Copa do Brasil, "o Fluminense ainda não ganhou nada e precisa manter a regularidade". Parceria - O Fluminense formalizou hoje parceria com a prefeitura de Volta Redonda para realizar 11 ou 12 jogos no moderno Estádio da Cidadania, no Campeonato Brasileiro 2005. De abril a setembro, o Maracanã estará em obras visando aos jogos Pan-Americanos 2007. De acordo com a diretoria tricolor, se a parceria feita com o governo do Estado, que originou a promoção de ingressos no Campeonato Carioca a R$ 1, for prorrogada, o Fluminense fará 12 jogos em Volta Redonda. Caso contrário, atuará uma vez no Estádio Godofredo Cruz, em Campos, e o restante (11 confrontos) na Cidade do Aço.