Leandro é o próximo alvo do Palmeiras O presidente Mustafá Contursi vem anunciando, nas últimas semanas, o interesse em reforçar o time, mas com ressalvas. Nada de loucuras, de trazer medalhões. Nessa linha, o Palmeiras está saindo à caça e, nesta quarta-feira, apresentou a terceira contratação para o ano. Trata-se do desconhecido lateral-esquerdo João Marcelo, de 28 anos, do Ferroviário-CE, que chegou a Pouso Alegre e já treinou. O atleta diz que sua especialidade é cobrança de faltas. Em 2002, fez 18 gols. O técnico Jair Picerni não o indicou e tampouco o conhece. A negociação com os cearenses, porém, começou antes de sua chegada. Mesmo assim, o clube ainda vai atrás de mais um para a posição, porque Adalto não deverá ser aproveitado nem para o banco. O próximo nome a ser anunciado pode ser o do atacante Leandro, liberado pelo São Paulo por não ter agradado na última temporada. Picerni confirmou que há interesse em contar com o atleta no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. "Ele poderia jogar como um primeiro atacante, poderia jogar ao lado do Dodô." Sua única preocupação é em relação à condição física do atleta. Por isso, serão feitos exames detalhados. "Se ele chegar, é para entrar no time, porque é bom jogador", completou Picerni. O Palmeiras tem, no entanto, a concorrência do Santos, que já fez contatos para levá-lo à Vila Belmiro. Insatisfação - O volante Claudecir afirmou estar aborrecido com a demora para a definição de sua situação e, por isso, deixará a delegação e voltará a São Paulo nesta quinta-feira, mesmo sem ter recebido nenhuma recomendação dos dirigentes. Vai buscar saber da diretoria e de seu empresário, Juan Figer, como estão andando as negociações com o Kashima Antlers, do Japão. "É muito ruim essa demora", lamentou. "Mas acho que está mais para o Japão do que para cá." O lateral-direito Arce segue com o futuro indefinido. Mas seu destino também deverá ser o futebol japonês. Embora ainda tenha contrato com o Palmeiras, o paraguaio não se reapresentou das férias. Pediu liberação à diretoria, que não negou.