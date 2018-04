Leandro e Zé Roberto devem acertar com o Palmeiras na segunda

O Palmeiras deve anunciar nesta segunda-feira mais duas contratações para a próxima temporada. O atacante Leandro e o meia Zé Roberto têm acertos verbais com os clubes e a diretoria espera definir o quanto antes a situação.

O meia Zé Roberto chegou ao Brasil no sábado e nesta segunda deve fazer exames médicos e assinar contrato que pode ser de um ou dois anos. O experiente jogador de 40 anos chega com a missão de ajudar Valdivia na criação das jogadas e também ser um dos alicerces do novo Palmeiras, que passa por uma grande reformulação.

Quanto a Leandro, sua negociação criou polêmica. O Corinthians tinha tudo acertado com ele e o Palmeiras entrou forte na briga, irritou o rival, e ficou com o caminho livre para o acerto, já que o time alvinegro desistiu do acordo, alegando que os empresários do atacante resolveram mudar o que tinha sido pedido anteriormente.

Pela negociação, o Palmeiras vai pagar R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador e ele vai assinar contrato válido por cinco anos. O clube procura ainda mais reforços para o ataque e estuda a renovação de Henrique.

Até o momento, o Palmeiras já acertou com o lateral-direito Lucas, o zagueiro Vitor Hugo e os volantes Amaral e Andrei Girotto. A reapresentação da equipe acontece dia 7 de janeiro.