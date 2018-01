Leandro entusiasmado com o Fluminense O atacante Leandro, destaque na vitória do Tricolor carioca sobre o Grêmio, por 3 a 0, na quarta-feira, pela Copa do Brasil, está entusiasmado com a fase do Fluminense e prevê outra grande atuação do time, na estréia do Brasileiro contra o São Paulo, domingo, no Maracanã. Ele não concorda com quem aponta o Fluminense como ´azarão´ do Rio no Brasileiro. "Quem á campeão do Rio, tem de ser respeitado e incluído entre os favoritos de qualquer competição", disse. O técnico Abel Braga deve escalar Arouca, Preto Casagrande, Diego e Juninho no meio-de-campo, a escalação que considera a ideal para o setor e que não conseguiu juntar nenhuma vez no Carioca.