Leandro está de volta à Portuguesa Leandro Amaral, o maior artilheiro do Canindé, está de volta à Portuguesa. Aos 27 anos, o jogador volta ao Brasil depois de uma passagem fracassada pelo Istres, da França, com uma idéia fixa na cabeça. ?Quero levar a Portuguesa de volta à Série A. É um compromisso que os jogadores precisam ter nesse momento.? Ele acredita muito no acesso em 2005. ?Estive aqui no ano passado e é possível perceber a diferença. O clube está muito mais organizado e lutando para subir. E foi uma emoção muito grande vestir de novo essa camisa.? Leandro já marcou 59 gols no Canindé, pela Portuguesa. É o quarto artilheiro da história do clube, com 104 gols marcados. E promete ser o terceiro, ainda neste Brasileiro. Não é uma meta tão difícil de alcançar. Faltam 12 gols para passar Nininho (115). Enéas (170) e Pinga(176) são os maiores artilheiros da história do clube. Nesta terça-feira à noite, dois jogos abrem a rodada da Série B: Anapolina x Náutico, em Anápolis, e , em Fortaleza, Ceará x Criciúma.