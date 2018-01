Leandro está saindo mesmo do Morumbi Durante as férias dos jogadores, Marcelo Portugal Gouvêa, presidente do São Paulo, colocou um ponto final à trajetória do atacante Leandro no clube. "Ele foi muito mal, não agradou. Se aparecer algum clube interessado, será negociado. Se ele quiser, pode até ficar em casa. Não precisa vir treinar." Neste sábado, o técnico Oswaldo de Oliveira revelou o motivo que levou o dirigente a descartar o jogador. "O problema é financeiro. Este ano será muito ruim para os clubes. Na minha opinião, este é o motivo para o presidente ter declarado que não quer mais o Leandro." O treinador diz que não tem nada contra a permanência do atacante. "Não tenho motivos para não querer o Leandro aqui. Os problemas que tivemos com ele são comuns num elenco de profissionais", afirmou, referindo-se a alguns atrasos aos treinos do jogador durante o Campeonato Brasileiro. Leandro está triste com a situação. "Até agora ninguém me falou nada. Estou treinando normalmente. Não tenho nada a dizer sobre o que o presidente falou. Ele é o presidente, tem o comando, sabe o que faz." Ficar em casa sem treinar, como quer o presidente, não passa pela cabeça do atacante. "Jogar futebol é a minha profissão. Só vou ficar em casa quando parar de jogar. Se não for possível ficar no São Paulo, quero seguir a minha carreira em outro lugar." Quando chegou ao clube, no início do ano passado, o atacante estava eufórico. Disse que, como torcedor do São Paulo, estava concretizando um sonho de menino ao vestir a camisa do clube. "E isto é verdade mesmo. Sou são-paulino. Queria ter uma passagem brilhante por aqui, mas infelizmente parece que não deu. Faz parte da vida." Leandro sabe que o salário que recebe no São Paulo (R$ 60 mil) é alto e que dificilmente vai gahar essa quantia em outro clube. A diretoria da Portuguesa já demonstrou interesse em levá-lo de volta para o Canindé. Esta possibilidade, descartada durante as férias, agora é vista com satisfação. "Voltaria com o maior prazer para a Portuguesa. Uma coisa é certa: não pude render o meu futebol aqui no São Paulo porque tive poucas oportunidades de jogar. Agora será diferente. Ao contrário do ano passado, este ano estou fazendo pré-temporada. Vou poder mostrar que tenho qualidades", afirma, sem saber com qual camisa vai poder mostrar futebol.