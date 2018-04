Leandro Euzébio e Bruno treinam e devem reforçar Flu

A atividade contou somente com os reservas e os atletas que não foram relacionados para o clássico. Bruno foi poupado do Fla-Flu pelo excesso de jogos e Leandro Euzébio reclamava de dores na coxa direita. Ainda se recuperando de lesão muscular, Marcos Júnior fez trabalho de fisioterapia com Wellington Silva, que se recupera de fratura no pé.

Também nesta segunda, o meia Felipe disse que não se incomoda com a atual condição de reserva no clube. "Estou focado e querendo contribuir sempre da melhor maneira possível. A gente sabe como é difícil para o Abel montar um time com este elenco", disse.