Leandro Euzébio e Willians podem jogar no Fluminense O técnico Cuca mostrou no amistoso entre Fluminense e Rio Branco, disputado no domingo, que vai manter a base que evitou o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro nos primeiros jogos de 2010. No time titular, o meio-campista Everton, ex-Barueri, e o lateral-esquerdo Julio César, ex-Goiás, foram as únicas novidades na escalação.