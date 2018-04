Leandro Euzébio quer evitar cartão para jogar Fla-Flu

"É lógico que já pensamos no clássico. O Maracanã vai estar lotado e, com todo respeito aos nossos próximos adversários, todo jogador gosta de enfrentar clubes grandes", afirmou o zagueiro, preocupado com os cartões amarelos.

"Ainda não conversei com o professor, mas não é porque estou pendurado que vou pedir para ser poupado de algum jogo, pensando em enfrentar o Flamengo", completou Leandro Euzébio.

Para garantir sua vaga no clássico, o zagueiro terá que evitar as jogadas mais duras nos jogos contra o Volta Redonda, neste final de semana, e no duelo com o Duque de Caxias, na quinta.

"Tenho que manter a tranquilidade e dar o bote certo para evitar outro cartão", explicou o jogador, que reclamou do cartão levado na partida com o Bangu. "Eu nem estava no lance em que acabei punido. O Cássio fez a falta e recebi o amarelo".