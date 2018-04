Leandro faz 100º gol e Lusa vence O atacante Leandro Amaral marcou o 100º gol pela Portuguesa e ajudou sua equipe a derrotar o Remo por 2 a 0, nesta terça-feira, no Canindé. O resultado foi muito importante para o time paulista, que chegou ao 9º lugar, com 26 pontos, e mantém chances de se classificar para a segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. O péssimo estado do gramado acentuou o mau futebol apresentado pelas equipes. O que mais se viu em campo foram passes errados, pouca criatividade e falhas nas raras finalizações. As melhores chances da Portuguesa foram em bolas paradas, especialmente nas cobranças de escanteio de Edmilson. Na melhor delas, os 21, Cláudio perdeu boa chance, frente a frente com o goleiro Buzetto. Melhor no jogo, o time da casa pressionou e abriu o placar após uma cobrança de falta de Piá. Com precisão, o meia levantou da esquerda, na cabeça de Edmilson. O atacante apareceu de surpresa, por trás dos zagueiros, e tocou para as redes: Portuguesa 1 a 0. O Remo só ameaçou Gléger uma vez. Aos 36, Gian cobrou falta na entrada da área e a bola passou perto do gol. No segundo tempo, o Remo arriscou-se mais ao ataque e chegou a criar algumas chances para empatar, mas foi a Portuguesa que definiu a vitória. Edmilson recebeu lançamento longo de Capitão e tocou para Leandro Amaral. Com tranqüilidade, o atacante acertou o canto de Buzetto e marcou seu 100.º gol com a camisa da Portuguesa. A quatro minutos do fim, Júnior Amorim acertou uma bola na trave, de cabeça, mas Gléguer teve sorte e conseguiu manter o resultado.