Leandro ganha espaço com Geninho Poucos jogadores foram tão beneficiados pela chegada do técnico Geninho como o atacante Leandro. A convivência é antiga, desde os tempos do Botafogo, de Ribeirão Preto. E o treinador, sempre que tem oportunidade, elogia o trabalho realizado pelo centroavante no primeiro semestre de 2002, quando era titular sob o comando de Carlos Alberto Parreira. ?Gosto do posicionamento do Leandro em campo, avançando com a bola nos pés e voltando para ajudar na marcação?, comentou diversas vezes. Com a saída de Guilherme, o atleta volta a ter chances. ?Não quero mais ser o 12º jogador. Meu objetivo é estar sempre no grupo dos 11?, diz Leandro. Mas o jogador sabe que para atingir seu objetivo terá de enfrentar uma árdua batalha, pois os recém-contratados Liedson, Fumagalli e Lucas estão ansiosos por uma vaga. Sua arma para garantir o espaço é a versatilidade de atuar no meio-de-campo e na frente. ?Na verdade comecei a jogar futebol como meia, só depois virei atacante.?