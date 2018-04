Leandro Guerreiro admite situação dramática do Botafogo A derrota por 3 a 1 para o Vitória revoltou os torcedores e piorou a situação do Botafogo, que está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Preocupado com a possibilidade de queda, Leandro Guerreiro admitiu que a situação é dramática.