Leandro Guerreiro agradece apoio dos botafoguenses O volante Leandro Guerreiro apontou a torcida do Botafogo como fator fundamental para a manutenção da equipe na elite do futebol brasileiro. Com o Engenhão lotado, o time de General Severiano derrotou o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo, e espantou o risco de rebaixamento para a Série B.