Leandro Guerreiro diz que Botafogo pensa no Brasileirão O Botafogo entra em campo na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, mas Leandro Guerreiro não esconde que o foco da equipe carioca está no Campeonato Brasileiro. O volante admitiu que está ansioso para o jogo com o Vitória no domingo, mas terá que enfrentar o Emelec, na quarta-feira, no Rio de Janeiro.