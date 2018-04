Leandro Guerreiro estreia no Cruzeiro no domingo

"Ontem (quinta-feira) eu o coloquei no time reserva para ter uma noção de como ele estava. Depois do treino conversei com o jogador, que se sente na condição ideal para jogar. Hoje (sexta-feira), eu o coloquei no time titular, até pela necessidade que temos, já que Marquinhos Paraná e Fabrício estão fora. O Leandro entra, é natural.", explicou Cuca, em entrevista coletiva nesta sexta.

Cuca acredita que Leandro Guerreiro se adaptará fácil à equipe: "Ele já está pronto para estrear, é um jogador experiente, que se adapta fácil a qualquer sistema. Até porque também, todo mundo já se conhece por ter jogado contra muitas vezes. Por isso, acredito que ele não terá grandes dificuldades no jogo em termos de adaptação".

Com a entrada do volante contratado junto ao Botafogo, quem sai do time é Rômulo, que atuou na lateral-direita na estreia do estadual, contra a Caldense. Por ali jogará o volante Pablo, que foi deslocado para a direita no segundo tempo no jogo de domingo passado e agradou Cuca.

"O Pablo, na segunda parte do segundo tempo contra a Caldense, ele atuou como lateral-direito, e já fez isso em muitos treinamentos. Vive um grande momento e temos que dar sequência para ele, e ele vai jogar", explicou o treinador.

Ainda sem Marquinhos Paraná e Fabrício, o treinador cruzeirense mandará a campo um meio campo formado por Leandro Guerreiro, Henrique, Gilberto e Montillo. Thiago Ribeiro e Wellington Paulista fazem a dupla de ataque contra o Villa Nova.