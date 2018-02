Leandro Guerreiro já se diz adaptado ao Botafogo Considerado uma das principais contratações do Botafogo para 2007, o volante Leandro Guerreiro garantiu nesta quarta-feira que já está adaptado ao clube. O jogador foi um dos destaques na campanha vitoriosa do Criciúma na série C do Campeonato Brasileiro. De acordo com Leandro Guerreiro, o nível técnico do futebol carioca poderá ajudá-lo a ter um bom desempenho no Botafogo. Para o volante, apesar do bom momento no final do ano passado, não será fácil conquistar uma vaga entre os titulares. ?Vou tentar desempenhar o meu melhor futebol para conseguir o campeonato. Mas tem vários bons jogadores na minha posição: o Túlio, o Diguinho, o Juca?, afirmou Leandro Guerreiro. ?Tentarei o meu espaço. Já conversei com o Cuca (técnico) e temos tudo para melhorarmos nosso entendimento durante o ano.?