Leandro Guerreiro pede semana relaxada no Botafogo O Botafogo terá uma partida decisiva contra o Palmeiras no Engenhão, que pode resultar no rebaixamento para a Série B. Mas para o volante Leandro Guerreiro, a equipe precisa manter a calma. Uma semana relaxada, na sua opinião, será decisiva para um bom resultado no domingo.