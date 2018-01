Leandro Guerreiro vai para a reserva O volante Leandro Guerreiro ainda está atordoado com o fato do Guarani ter perdido na Justiça a vaga na Copa do Brasil por um erro da CBF. Nesta terça-feira o jogador evitou falar com a imprensa por determinação da diretoria. E, para piorar, perdeu de vez a vaga de titular para Rafael, que foi contratado junto ao Rio Branco, de Americana. A vida do jogador no Brinco de Ouro é bastante tumultuada. Em 2002, Leandro foi punido por 60 dias por uma suposta tentativa de agressão no Campeonato Brasileiro. Inconformada, a diretoria do time de Campinas recorreu e, por incrível que pareça, a punição aumentou para 90 dias. Desta vez o jogador não recebeu punição, mas o Guarani perdeu a vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil e o Vila Nova-GO, que havia perdido por 3 a 1 no campo, será o novo adversário do Cruzeiro na competição. A primeira partida entre as equipes foi alterado do dia 23 de abril para 1º de maio.