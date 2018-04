Leandro Guerreiro vê Botafogo atrás dos adversários O volante Leandro Guerreiro afirmou nesta segunda-feira que o Botafogo vai iniciar a sua participação no Campeonato Carioca em condições piores do que os seus principais adversários na luta pelo título. Por isso, ele espera que o time se supere na estreia contra o Macaé, no próximo sábado.