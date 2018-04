Leandro Lima só deve estrear no Cruzeiro em quinze dias O meia-atacante Leandro Lima foi apresentado nesta segunda-feira no Cruzeiro, mas só deve estar pronto para estrear em pelo menos quinze dias. O jogador revelou que dois problemas o impedem de jogar imediatamente: a falta de pré-temporada e uma lesão na coxa esquerda, sofrida no final da última temporada.