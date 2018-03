Leandro Machado pede paciência ao Santos Contratado pelo Santos semanas atrás, o centroavante Leandro Machado ainda não foi apresentado oficialmente à imprensa porque aguarda o envio da documentação da federação mexicana de futebol para seu registro. Só ontem ele quebrou o silêncio e concedeu a primeira entrevista aos jornalistas que fazem a cobertura dos treinos no CT Rei Pelé. "Temos tempo para regularizar a situação, que agora só depende de questões burocráticas", informou. O atacante disse que já está tudo certo entre ele e Querétano, houve acordo para o pagamento dos atrasados e o contrato está rescindido. Assinou também com o Santos e só depende da chegada do documento do México para ser apresentado oficialmente. "Não tem perigo de alguma coisa dar errado, é só ter um pouquinho de paciência que estarei atuando pelo Santos", garantiu. Leandro Machado está treinando diariamente e acredita que está bem fisicamente. Ressalva, porém, que ainda falta alguma coisa em termos técnicos. Ele acredita que fez a coisa certa em ir para a Vila Belmiro. "É um clube de ponta do Brasil, que há dois anos vem disputando todo tipo de competição, chegando em primeiro ou segundo lugar". Por conta disso e da perspectiva de voltar à mídia brasileira, ele optou pelo Santos. "Não podia me precipitar diante de uma oferta financeira melhor porque jogando no exterior pode se apagar no futebol brasileiro". Ele já pegou o espírito do grupo dirigido por Leão: "a mentalidade é vencedora e quem não tiver esse espírito não joga". Isso não será problema para ele, em sua opinião: "já estou dentro dessa mentalidade e agora é dar tudo para vencer", concluiu.