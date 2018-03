Leandro Machado quer estrear com gols Estrear com uma vitória e marcando gols é tudo o que o centroavante Leandro Machado quer na partida desta quarta-feira contra o Paraná. Ele vem treinando há um mês no grupo de jogadores do Santos, mas não houve tempo para sua inscrição no Paulista nem na fase anterior da Taça Libertadores da América. Com a situação regularizada, ele comentou que "em termos de vestiário, estou totalmente entrosado, mas no campo só os jogos vão dar esse entrosamento, que espero ocorra o mais rápido possível para entrar no mesmo ritmo de todo o time". Ele discorda de quem pensa que não tem uma sombra no Santos, depois da saída de Robgol na semana passada. "O Basílio está voando aí", disse, ressaltando que outros jogadores estão marcando gols nos treinos e nos jogos. Não concorda também com o favoritismo do Santos no Brasileiro. "É um rótulo que a imprensa deu e nós jogadores temos a consciência de que é uma responsabilidade a mais em nossa carreira e vamos entrar com o espírito de vencer.? No coletivo desta terça-feira, ele marcou um bonito gol e espera repetir a dose no jogo contra o Paraná. "Minha característica é de jogador de área e numa equipe como o Santos, com jogadores rápidos, objetivos e de qualidade, além da rotatividade, acredito que muitas chances irão surgir na partida e espero aproveitá-las." Leandro ainda não jogou este ano. "Não tive essa oportunidade e com muita vontade de estrear logo", comentou. "Treinei fisicamente muito tempo e até o pessoal brincou comigo que, quando acabar a temporada, não precisarei fazer pré-temporada, pois já estou fisicamente." Mesmo estando há pouco tempo na Vila Belmiro, Leandro Machado já voltou à mídia brasileira, um de seus objetivos ao decidir regressar para o Brasil. "Passei a maior parte de minha carreira fora do país e só joguei aqui no Internacional e no Flamengo", disse ele, satisfeito com o seu retorno. Júlio César - O goleiro Doni saiu da Vila Belmiro junto com Robgol e abriu espaço para o retorno do goleiro Júlio Sérgio à condição de titular. "Todo dia que chego ao CT Rei Pelé penso como titular e agora que recuperei minha posição quero manter uma seqüência de jogos e também buscar meu aprimoramento técnico", disse o goleiro. Júlio Sérgio tem confiança no elenco santista, "que é de primeira linha, um de melhor qualidade no País e nossa chance aumenta com o trabalho bem feito que foi executado aqui". Como ele está desde o ano passado no Santos, seu entrosamento com o grupo é grande, assim como sua confiança na conquista do Campeonato Brasileiro. "É a segunda vez que disputamos um campeonato por pontos corridos e a experiência que temos irá nos ajudar nessa campanha."