Leandro não joga pela Lusa em Manaus O centroavante Leandro Amaral não poderá fazer sua estréia pela Portuguesa no jogo contra o São Raimundo, sábado, em Manaus. Oliveira Júnior, presidente do Ituano, e dono dos direitos federativos do jogador, ainda não assinou seu atestado liberatório. Assim, Leandro só deve defender a Portuguesa diante do Santo André, no dia 3, no Canindé. Oliveira Júnior não teria assinado a liberação do centroavante porque teria viajado e só retorna a São Paulo no sábado. Porém, durante a fase de negociações, o dirigente do Ituano dificultou ao máximo a vinda de Leandro para a Portuguesa, ao exigir diversas condições - entre elas, a de que ele enfrentasse o Bahia, na terça-feira, mesma data em que havia combinado com os dirigentes da Portuguesa de se apresentar no Canindé. Leandro treinou nos últimos dois dias com o elenco, e nos trabalhos da próxima semana, deve ganhar a posição na equipe principal, pois o técnico Paulo Comelli adiantou que conta com seu futebol para montar o esquema tático do time. O treinador comandou hoje à tarde o último treino antes do confronto em Manaus, no qual insistiu nas cobranças de faltas e escanteios. Para enfrentar o São Raimundo, a Portuguesa entrará em campo com uma formação mais ofensiva. A principal novidade é o meia Luciano Souza, que será deslocado para o ataque, junto com Edmílson. Bechara e Paulo Isidoro ficarão na armação das jogadas, mas também com liberdade para chegar à frente. "É a primeira vez que posso observar melhor o desempenho do Luciano nos treinos, pois desde que cheguei ao clube, ele sofreu duas contusões", disse Comelli. "A entrada dele melhorou a qualidade das jogadas ofensivas."