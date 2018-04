Aniversariante, Leandro Pereira volta ao Palmeiras em busca de felicidade

Após passagem sem brilho pelo futebol da Bélgica, o atacante Leandro Pereira voltou ao Palmeiras para, segundo ele, buscar a felicidade. O jogador assinou contrato de empréstimo válido até julho do ano que vem e fez a reestreia pela equipe na terça-feira, no empate por 1 a 1 com o Santos, no Allianz Parque.

Em sua primeira passagem pelo Palmeiras, Leandro fez 30 jogos e marcou dez gols. Por isso, não pensou duas vezes quando viu a oportunidade de retornar ao time alviverde, após passar pelo Brugge sem marcar um gol sequer.

“Eu não tive a felicidade na Bélgica que eu tive aqui. Senti falta dos jogos, de marcar gols, da língua e de tudo. Foi bem complicada minha adaptação e eu estava louco de saudades daqui. Precisava me sentir importante de novo. Aqui encontrei a felicidade”, disse atacante, que completou 25 anos nesta quarta-feira.

Ele ainda contou que ficou emocionado quando viu que iria reestrear pela equipe no clássico. “Quando ele (Cuca) me chamou, falou que eu ia entrar no lugar do Barrios e fiquei até meio sem palavra. Algo é retribuir a confiança que ele tem em mim e trabalhar”, afirmou.

Leandro Pereira contou que um ataque terrorista em Bruxelas acabou sendo determinante para ele decidir voltar ao futebol brasileiro. “No dia que explodiram o aeroporto, eu estava indo para lá. Faltando 30 minutos, começou uma gritaria no ônibus, porque ficamos sabendo que tinham explodido. Depois deste dia fiquei pensativo. Já é um país complicado de se viver e depois disso ficou ainda mais. Não dava para sair de casa, ir em um restaurante, cinema, nada”, lamentou.

Com a ida de Gabriel Jesus para a Olimpíada, uma vaga no ataque titular do Palmeiras está aberta e Leandro Pereira é um dos candidatos a vaga. Barrios, Erik e Rafael Marques também aparecem entre os possíveis escolhidos pelo técnico Cuca.

Nesta quarta-feira, o elenco se reapresentou e os reservas da partida contra o Santos, fizeram um jogo-treino contra o Sub-16 do Palmeiras e venceram por 9 a 0. Leandro Pereira fez dois gols.