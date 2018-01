Leandro pode tomar vaga de Thiago no São Paulo Leandro pode ser a novidade no ataque do São Paulo para o clássico de quarta-feira à noite, contra o Palmeiras, no Morumbi, na partida de volta das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América - no jogo de ida, empate por 1 a 1. Não bastasse atravessar um bom momento e receber elogios do técnico Muricy Ramalho, a inesperada lesão muscular na perna direita do garoto Thiago pode abrir uma vaga na equipe ao lado de Aloísio. ?O Leandro é um cara que sempre foi titular por onde passou e aqui no São Paulo ele está colaborando muito nos treinos. É um parceiro de todos...?, afirmou Muricy. ?Foi assim com o Thiago, foi assim com o Aloísio, e agora o Leandro está conseguindo o espaço dele. Daqui a pouco, não vai ter jeito. Vou ter de colocar ele.? Apesar da ferrenha concorrência no ataque tricolor, Alex Dias não vem agradando, Lima parece não ter se encontrado e Ricardo Oliveira ainda não está pronto para voltar aos gramados depois de sofrer uma cirurgia no joelho direito. Assim, vai ficando fácil para Leandro garantir seu lugarzinho. ?Eu estou sempre procurando o meu espaço. Tô aí para o que aparecer, independentemente se for para jogar cinco, dez minutos, meia hora; se for para jogar no meio, no ataque, na ala... Aqui no São Paulo é complicado até para ficar no banco de reservas com vários jogadores bons?, reconhece o atacante, com passagens pelo Botafogo, de Ribeirão Preto, Corinthians, Goiás, Fluminense e futebol russo. Mesmo que a lesão muscular de Thiago não seja séria e ele consiga se recuperar até a hora do jogo, Leandro deverá ser o novo titular do ataque tricolor. Mas engana-se quem acredita que ele ganhou toda essa moral da noite para o dia, apenas pelo que mostrou em 45 minutos na goleada (4 a 0) sobre o Santa Cruz, no sábado. A atuação no primeiro clássico do ?mata-mata? da Libertadores também o ajudou mais um pouquinho. ?Por isso que gosto que me chamem de Leandro Guerreiro. Sempre é preciso ter paciência, conquistando as coisas passo a passo, aproveitando as oportunidades. Foi assim por onde eu passei. As coisas acontecem naturalmente?, diz.