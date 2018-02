Leandro promete voltar domingo ao Flu O atacante Leandro surpreendeu a todos no Fluminense e afirmou nesta terça-feira que até domingo, dia da final contra o Flamengo, estará recuperado da luxação no ombro direito, sofrida sábado, na partida contra o Vasco. Os médicos do clube já tinham, inclusive, descartado a participação do jogador no restante do Campeonato Carioca. Mas, segundo Leandro, as dores no local estão diminuindo a cada dia e sua participação na final da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, está assegurada. "Meu pensamento é sempre positivo e domingo vou estar em campo. O lado psicológico não é um problema e somente as dores podem me tirar da partida", avisou o jogador. "A partir de amanhã começarei a fazer os treinamentos em campo, com meus companheiros." O Fluminense gostou da classificação do Flamengo, que eliminou o Volta Redonda na semifinal. "Um clássico como Vasco x Flamengo é mais pressão. Já Fla-Flu é pura mística, beleza", disse o técnico Abel Braga. "Sempre que ocorre um Fla-Flu é a certeza de bons jogos e geralmente com muitos gols."