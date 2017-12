Leandro Santos se lesiona e fica fora da estreia do Guarani na Série A2 paulista

O goleiro Leandro Santos não deve participar da estreia do Guarani na Série A2 do Campeonato Paulista em confronto contra o Oeste, que ocorrerá no dia 28 ou 29 deste mês, ainda sem data definida. Ele sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e precisará de cerca de três semanas para se recuperar.

O prazo pode ser reduzido, mas isso depende de como o atleta responderá ao tratamento. De qualquer maneira, a tendência é que ele não se recupere a tempo de participar da partida de estreia da temporada.

As opções para a vaga são Passareli, da base, e Flaysmar, vindo do Guaratinguetá. Ele foi um dos reforços contratados para a temporada de 2017. No time do Vale do Paraíba, foi rebaixado para a Série D do Brasileiro e para a Segunda Divisão paulista, mas mesmo assim conseguiu se destacar.

Como Leandro Santos já não estava participando dos treinos, Flaysmar participou das últimas atividades integrando o time titular. No primeiro coletivo organizado pelo técnico Ney da Matta e no jogo-treino da última quarta-feira, contra o time sub-20, ele já foi escalado entre os titulares.