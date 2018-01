Leandro será o capitão do Fluminense O atacante Leandro foi escolhido pelo técnico do Fluminense, Abel Braga, para ser o capitão da equipe contra o São Caetano, neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O posto ficou vago porque seu dono, o volante Marcão, vai cumprir suspensão automática. "É legal, principalmente porque o Fluminense tem vários jogadores que podem exercer a liderança", festejou Leandro, que atuará improvisado no meio-de-campo. "Mas, o importante nessa partida será exercer bem a minha função de criar jogadas para Beto e Rodrigo Tiuí marcarem gols". Apesar de atuar com seis desfalques, o técnico do Fluminense destacou que o time não perdeu sua principal característica: a ofensividade. "Ofensivamente está bom. O Leandro está bem vindo de trás para ajudar o Beto e o Rodrigo Tiuí, mas não podemos esquecer de marcar", falou Braga.