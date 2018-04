Leandro tem dores no pé, mas não preocupa o Grêmio

De acordo com Márcio Bolzoni, a lesão no pé esquerdo de Leandro. Assim, o atacante estará à disposição do técnico para o confronto com o Pelotas, fora de casa, domingo, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

O departamento médico do Grêmio tem a expectativa de liberar Leandro para o jogo-treino contra o São Paulo de Bento Gonçalves, que será realizado a partir das 17h45 de terça-feira. O atacante Roberson e o zagueiro Maurício, que também foram poupados do treinamento, também deve participar do jogo-treino.