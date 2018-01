Leão: a alegria compensa o cansaço Santos, um time iluminado. Um time de bem com a vida. É o Santos que vai mantendo um excelente aproveitamento e segue vencendo seus compromissos em duas importantes competições, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de América. Cansaço com a seqüência de jogos? Nem pensar. "A recuperação do desgaste é a felicidade de ter vencido", disse o técnico Leão. "A alegria é compensadora", ensinou. O treinador ficou satisfeito com a vitória contra o São Paulo e mais ainda com o desempenho da equipe. "Tivemos um grande volume ofensivo, perdemos várias oportunidades e merecemos o resultado", analisou, justificando. "Jogamos junto com o incentivo da torcida". Leão acredita que o Santos teve hoje uma performance inteligente e destacou Fabiano, "que mostrou um futebol para continuar titular". Esse jogador foi improvisado no ataque e não decepcionou. Fez um gol e se sentiu abençoado. "É um dos dias mais felizes de minha vida", reconheceu. Já o meia Diego explicou que o resultado favorável no clássico dá um grande incentivo para a equipe vencer o Independiente de Medellín, na quarta-feira, em Vila Belmiro, na semifinal da Libertadores de América. "Vamos entrar mais confiantes".