Leão acerta contrato e será apresentado no Santos às 15 horas

A volta de Emerson Leão ao Santos acontece nesta segunda-feira, às 15 horas, no Estádio da Vila Belmiro. É para este horário que está marcada a apresentação do novo técnico do time alvinegro para a temporada 2008, cuja contratação foi finalizada nesta manhã no CT Rei Pelé. O presidente Marcelo Teixeira havia anunciado no domingo que faltava apenas a formalização do acordo e que isto dependia da volta de Leão de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde estava a convite de um time local que tinha o interesse em contratá-lo. O técnico chegou ao Brasil no sábado à noite. A demora na apresentação do novo técnico acontecia pelo fato de que Luxemburgo ainda não havia assinado a rescisão - assim ficaria estranho Leão ser apresentado. Junto com o novo técnico chegam seus dois auxiliares diretos na formação da nova comissão técnica: Fernando Leão, preparador físico e sobrinho do treinador, e Pedro Santilli, preparador de goleiros. Ambos acompanham Leão há vários anos. A apresentação, marcada anteriormente para as 14 horas, foi atrasada em uma hora, de acordo com a assessoria de Imprensa. Atualizado às 13h03