Leão acha que caminho está aberto Depois da goleada histórica do Palmeiras sobre a Ponte Preta, por 6 a 2, nada poderia tirar o sorriso dos lábios do técnico palmeirense, Émerson Leão. Ele enalteceu a disposição de seus jogadores e disse que seu time está mais perto do que nunca de garantir uma vaga na Copa Libertadores da América de 2006. "O importante é que faltam duas rodadas e ninguém é campeão, ninguém caiu e ninguém tem vaga na Libertadores. Nós estamos na briga e vamos lutar até o final", disse Leão, que conseguiu sua sexta vitória fora de casa neste Brasileiro. O Palmeiras chegou aos 67 pontos, um a menos do que o Fluminense, seu adversário direto pela quarta posição e também seu adversário direto na última rodada, no Palestra Itália. "Vamos manter os pés no chão", finalizou Leão, que não perdeu a chance de reclamar da arbitragem, inclusive sobre um possível pênalti cometido por Rafael Santos que tocou a mão na bola dentro da área. Para ele, os dois jogadores ponte-pretanos "foram expulsos justamente e daí ficou mais fácil". "Não sei se vamos decidir a vaga com eles [Fluminense], mas vamos lutar para chegarmos nesta condição favorável", completou o técnico, que não perdeu a chance de criticar um repórter que lhe perguntou sobre uma "eventual goleada enganosa", tendo em vista que a Ponte Preta terminou o jogo com dois jogadores a menos pelas expulsões de Evando e Danilo. Antes de pegar o time carioca, o Palmeiras enfrentará o vice-líder Internacional, em Porto Alegre. Para este jogo terá as voltas de Marcinho Guerreiro e Alceu, que cumpriram suspensão, além de ter a chance de colocar o lateral-esquerdo Lúcio em forma física. Ponte reclama, torcida briga - A choradeira foi total nos vestiários da Ponte Preta, com críticas diretas à atuação do árbitro Giuliano Bozzano. "Eles não precisava expulsar nossos jogadores, porque não eram lances para cartões", esbravejou o zagueiro Galeano. O técnico Estevam Soares lamentou toda a situação. "Enquanto o jogo estava 11 contra 11 nós fomos muito bem, mas depois tudo desandou". Um grupo de torcedores ligado à Torcida Jovem da Ponte Preta, após o jogo, entrou em confronto com homens da Polícia Militar. Vários deles foram presos dentro da própria sede da entidade, localizada ao lado do Moisés Lucarelli. Os palmeirenses deixaram o estádio debaixo de uma chuva de pedras, que também foi respondida com violência pelos policiais.