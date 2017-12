Leão acha que Libertadores ficou difícil Menos de 24 horas depois de comandar o time do Palmeiras na derrota por 4 a 0 frente ao Atlético-PR, em Curitiba, o técnico Emerson Leão ministrou nesta segunda-feira uma palestra para 500 empresários em um dos salões do Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, num seminário de nome bem sugestivo: ?Como Formar Equipes Vencedoras?. Vestido todo de preto, Leão esbanjou bom humor. ?Hoje vou aprender, não ensinar?, disse o técnico, antes de iniciar a palestra de uma hora. ?Não estou de preto por estar de luto. Só estou de ressaca profissional.? Explorando o tema ?liderando equipes para superar limites?, Leão deixou escapar como pretende elevar o moral do Palmeiras após o vexame na Arena da Baixada. ?Cabe a mim mostrar aos jogadores de que são bons no que fazem?, afirmou o treinador, em ótimo estilo auto-ajuda. Os empresários tiveram trinta minutos, após a palestra, para fazer perguntas ao treinador. Um deles questionou: ?Leão, com esse time (do Palmeiras), dá para classificar para a Libertadores?? O treinador, apesar de sempre citar a presença da imprensa, deixou escapar um pessimismo para a fase final do Campeonato Brasileiro. ?Faltam cinco jogos e não dá para inscrever novos jogadores. Portanto, fica difícil?, admitiu. Leão terá de usar muito do positivismo que transmitiu aos empresários na reapresentação da equipe, na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol. O técnico vai tentar trazer de volta a auto-estima do grupo, que foi hostilizado no desembarque de domingo à noite no Aeroporto de Congonhas. Cerca de 20 integrantes de uma torcida organizada xingaram e ameaçaram os jogadores. Apenas o goleiro Marcos foi poupado. O presidente do clube, Affonso Della Monica, e o diretor de futebol Salvador Hugo Palaia também foram cobrados pela torcida e ouviram os gritos de ?timinho? e ?queremos jogador?.