Leão admite baixo nível do clássico O péssimo nível técnico do clássico incomodou também os são-paulinos. César Sampaio saiu de campo dizendo que "foi um jogo duro de se jogar e de se assistir". Não houve quem discordasse. A começar pelo técnico Émerson Leão, que não aprovou o desempenho de seu ataque. "Fizemos apenas um gol em quatro jogos. É muito pouco", sintetizou o treinador. Apesar da triste constatação, Leão entende as deficiências, lembrando que o time se esfacelou em plena competição. "Não podemos esquecer que deixamos cinco jogadores (Gustavo Nery, Alexandre, Fábio Simplício, Luís Fabiano e Marquinhos) na Europa. Isso sem falar do Ricardinho", disse o técnico. Para corrigir os erros ofensivos, Leão precisaria de mais um jogador no ataque. O treinador continua achando que o São Paulo se ressente de uma referência na área. Diego Tardelli, escalado desde o início no clássico, não correspondeu. "Os criativos, os diferentes e os habilidosos foram embora. Temos de criar talentos. Gostaríamos de ter mais um homem na frente, mas não dá. Então, teremos de buscar soluções internamente", disse ele. Mesmo com todas as deficiências, e dos oito pontos que separam o São Paulo do Santos, líder do Brasileiro, Leão nem pensa em jogar a toalha. "Óbvio que fica mais difícil tirar essa diferença. Mas não é por isso que vamos jogar a toalha". De outra parte, o técnico também reservou críticas para si - e para seu colega Tite. Os dois armaram suas equipes para marcar, com três zagueiros e dois atacantes. "Foi um jogo de muita pegada porque a situação exigiu. Pior seria se eu não armasse a minha equipe dessa forma e perdesse por 2 a 0. Aí, sim, teria sido irresponsável." Para os jogadores, apesar de todas as deficiências, o São Paulo merecia ter vencido. "Tivemos várias escapadas. Só faltou alguém para fazer o gol", disse o atacante Danilo. Grafite e Rodrigo, punidos com o terceiro cartão amarelo, não jogam contra o Grêmio, no sábado. Antes, na quarta-feira, o São Paulo pega o São Caetano, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana.