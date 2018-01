Leão admite que ficou difícil para o Santos Depois do empate do Santos com o Guarani, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, o técnico Emerson Leão praticamente desistiu da disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Afinal, o líder Cruzeiro abriu 10 pontos de vantagem sobre os santistas, faltando 11 rodadas para o final da competição. "Ele (o empate com o Guarani) nos deixou infinitamente distantes do bi, mas temos que manter a dignidade da vitória pois estamos em segundo e, se não tivermos atenção, perdemos o segundo lugar também", alertou Leão.