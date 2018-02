Leão admite que puniu jogadores O técnico Leão comentou hoje a briga de Elano e Robinho no intervalo do jogo contra o El Nacional e confirmou que puniu os dois com a substituição. "Às vezes, a maior das punições é a vergonha de ter errado e a maior inteligência é reconhecer que errou", disse ele, encarando o episódio como normal. "Anormal seria esconder de vocês (jornalistas) e falar que foram substituídos por problema de altitude; ficaria fácil para mim, mas não sei mentir".